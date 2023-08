Polônia e países bálticos fecharão fronteira com Belarus se ocorrer "incidente crítico"

VARSÓVIA - A Polônia e os países bálticos fecharão totalmente suas fronteiras com Belarus se ocorrer um “incidente crítico” envolvendo mercenários do Grupo Wagner, disse o ministro do Interior polonês nesta segunda-feira, em meio às crescentes tensões no flanco oriental da Otan.

Letônia, Lituânia e Polônia, membros da União Europeia e da Otan, que partilham fronteira com Belarus, têm estado cada vez mais preocupadas com a segurança das fronteiras desde que centenas de mercenários russos do Wagner chegaram à Belarus a convite do presidente Alexander Lukashenko.

Os países também registraram um aumento no número de imigrantes, principalmente do Oriente Médio e da África, que têm tentado atravessar a fronteira nos últimos meses, e acusam Belarus de os facilitar, uma alegação que Minsk rejeita.