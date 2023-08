Premiê da Líbia demite chanceler em meio a controvérsia sobre reunião com autoridade israelense

Uma segunda autoridade líbia disse que Dbeibah pediu à Itália que organizasse a reunião na esperança de obter um apoio mais forte dos EUA e de outros países para o seu governo interino.

Desde 2020, Israel normalizou as relações com Emirados Árabes Unidos, Barein, Marrocos e Sudão através dos chamados "Acordos de Abraham", mediados pelos EUA, que veem novos acordos com os Estados árabes como um objetivo regional fundamental.

(Por Dan Williams em Jerusalém)