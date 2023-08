Problema no tráfego aéreo do Reino Unido é corrigido após gerar atrasos em toda Europa

“Identificamos e solucionamos o problema técnico que afeta nosso sistema de planejamento de voos nesta manhã. Agora estamos trabalhando em estreita colaboração com companhias aéreas e aeroportos para gerenciar os voos afetados da forma mais eficiente possível”, disse o Nats em comunicado.

“Nossos engenheiros monitorarão cuidadosamente o desempenho do sistema à medida que retornarmos às operações normais.”

Mais cedo, o provedor irlandês de controle de tráfego aéreo AirNav Ireland disse que o problema, que ocorreu durante um feriado em partes do Reino Unido, estava resultando em “atrasos significativos para voos em toda a Europa que viajam de, para ou através do espaço aéreo do Reino Unido”.

Um porta-voz do London Heathrow, o aeroporto mais movimentado da Europa Ocidental, disse que o local estava trabalhando com o Nats e outros parceiros aeroportuários para minimizar o impacto sobre os passageiros, enquanto o aeroporto de Gatwick, ao sul de Londres, disse que sofria com vários atrasos e cancelamentos.

A British Airways afirmou que seus voos tiveram distúrbios graves e que havia feito “mudanças significativas” nos seus horários, enquanto outras companhias aéreas, incluindo a Ryanair, também disseram que alguns voos de e para o Reino Unido seriam atrasados ​​ou cancelados.

Muitos passageiros recorreram às redes sociais para dizer que estavam presos em aviões na pista à espera de decolar, ou retidos em aeroportos na Espanha, Portugal, Grécia, Israel e outros locais, no que é um dia de viagem tradicionalmente movimentado já que as férias escolares se aproximam do fim.