Putin discute laços bilaterais e Brics em telefonema com premiê indiano

(Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, discutiu por telefone os laços bilaterais, incluindo cooperação comercial, energética e espacial, com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse o Kremlin nesta segunda-feira.

Os dois líderes também discutiram a expansão planejada do Brics - que inclui Brasil, Índia, Rússia, China, e África do Sul - bem como uma cúpula do G20 a ser realizada em Nova Délhi no próximo mês.

A Rússia tem procurado fortalecer ainda mais os laços já cordiais com a Índia após a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022 ter desencadeado amplas sanções ocidentais a Moscou. A Índia é um grande comprador de petróleo russo.