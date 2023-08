Sheinbaum amplia vantagem em primária presidencial de partido governista do México, mostra pesquisa

O Morena realizará suas prévias nesta semana. O escolhido será anunciado no dia 6 de setembro.

Já na oposição, a pesquisa mostrou que a senadora Xóchitl Galvez é a que tem a melhor performance contra os principais candidatos do Morena, seguida de perto pela senadora Beatriz Paredes.

A aliança de oposição -- formada pelo PAN (Partido da Ação Nacional), de centro-direita; o PRI (Partido Revolucionário Institucional), de centro; e o PRD (Partido da Revolução Democrática), de centro-esquerda -- deve anunciar seu candidato no domingo.

Galvez, uma política com um estilo agressivo e não convencional, animou uma oposição que se encontra em dificuldade no momento. Ela representa o PAN no Senado. Já Paredes é uma figura veterana e ex-presidente do PRI, que dominou a política mexicana no século 20.

As pesquisas de opinião mostram que o Morena é de longe o partido mais popular do país, fato impulsionado pelas taxas de aprovação do atual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que não pode concorrer. Pela lei mexicana, os chefes do Executivo gozam de um mandato de seis anos, sem direito à reeleição.

Segundo as pesquisas, Sheinbaum teria 44% das intenções de voto, contra 27% de Galvez e 12% de Samuel Garcia, governador do estado de Nuevo León e de centro-esquerda. Com Paredes na disputa, ela fica com 25% e Sheinbaum vai a 46%. Garcia fica com 11%.