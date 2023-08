Síria diz que ataque israelense deixou aeroporto de Aleppo fora de serviço

Duas fontes de inteligência da região disseram que o ataque teve como alvo um depósito subterrâneo de munições administrado pelo Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, no complexo do aeroporto militar de Nairab, próximo ao aeroporto de Aleppo.

O aeroporto militar de Nairab, que tem sido usado regularmente para entregas de armas iranianas e movimentação de tropas, foi repetidamente atingido por Israel em ataques anteriores, disseram.

Israel intensificou os ataques a aeroportos e bases aéreas sírias, em particular para interromper o uso de linhas de abastecimento aéreo pelo Irã para entregar armas aos seus aliados, incluindo o Hezbollah do Líbano, que também enviou combatentes para apoiar o presidente sírio, Bashar al-Assad.

As milícias iranianas lideradas pelo Hezbollah têm uma forte posição na província de Aleppo, onde mantêm várias bases importantes e apoiam extensivamente grupos paramilitares que ali operam.

Damasco nega as alegações de que o Irã, cujos principais oficiais militares visitam frequentemente a Síria e assinaram acordos para fornecer armas avançadas, tenha uma presença extensa no país, dizendo que só tem conselheiros militares que ajudam as suas forças armadas.

Os combatentes aliados ao Irã, incluindo o Hezbollah, dominam agora vastas áreas no leste, sul e noroeste da Síria e em vários subúrbios ao redor da capital.