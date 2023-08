Suécia acusa homem de espionar o país e os EUA em nome da Rússia

A advogada do homem de 60 anos disse que ele nega qualquer irregularidade. "Ele reitera que nega todas as acusações", disse a advogada Ulrika Borg à Reuters.

Os promotores disseram que o suspeito reuniu informações em nome da Rússia que poderiam ser prejudiciais à segurança dos Estados Unidos e da Suécia e forneceu à Rússia tecnologia que o país não poderia adquirir no mercado aberto devido a regulações e sanções comerciais.

"Skvortsov e sua empresa têm sido uma plataforma para o serviço de inteligência militar GRU e parte do Estado russo para aquisição ilícita de tecnologia do Ocidente", diz a acusação.

O serviço de segurança afirmou num comunicado que os supostos crimes podem representar graves ameaças à segurança da Suécia e de outros Estados.

"O objetivo do negócio do suspeito tem sido fornecer à Rússia tecnologia sensível e sob demanda que possa ser usada militarmente, onde o objetivo da aquisição tem sido aumentar as capacidades militares do Estado russo", afirmou.

A polícia prendeu Skvortsov em novembro do ano passado, nos arredores de Estocolmo, juntamente com um segundo indivíduo que foi libertado pouco depois.