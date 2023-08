Autoridades britânicas dizem que chatbots de IA podem trazer riscos cibernéticos

O NCSC disse que isso poderia trazer riscos, especialmente se tais modelos fossem conectados a outros elementos dos processos de negócios da organização. Acadêmicos e pesquisadores encontraram repetidamente maneiras de subverter chatbots, alimentando-os com comandos desonestos ou enganando-os para que contornassem suas próprias barreiras de proteção integradas.

Por exemplo, um chatbot com tecnologia de IA implantado por um banco pode ser induzido a fazer uma transação não autorizada se um hacker estruturar sua consulta corretamente.

“As organizações que criam serviços que usam LLMs precisam ter cuidado, da mesma forma que teriam se estivessem usando um produto ou biblioteca de código que estivesse em fase beta”, disse o NCSC em uma postagem de seu blog, referindo-se a lançamentos de software experimental.

“Eles podem não permitir que esse produto seja envolvido na realização de transações em nome do cliente e, esperançosamente, não confiariam totalmente nele. Cuidado semelhante deve ser aplicado aos LLMs.”

Autoridades de todo o mundo estão tendo dificuldades com a ascensão de LLMs, como o ChatGPT, da OpenAI, que as empresas estão incorporando numa vasta gama de serviços, incluindo vendas e atendimento ao cliente. As implicações de segurança da IA ainda estão em foco, com as autoridades dos EUA e do Canadá dizendo que viram hackers adotarem a tecnologia.

(Reportagem de Raphael Satter)