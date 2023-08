Combates na Etiópia deixam ao menos 183 mortos, diz ONU

O conflito tem sido alimentado por acusações entre muitos em Amhara, a segunda região mais populosa da Etiópia, de que o governo está tentando minar sua segurança. O governo nega a acusação.

As forças do governo recuperaram importantes cidades da região neste mês, depois de terem sido inicialmente expulsas pelos milicianos, mas o conflito continuou.

"Com as forças federais reafirmando sua presença em certas cidades e as milícias de Fano supostamente se retirando para as áreas rurais, pedimos a todos que parem com os assassinatos, outras violações e abusos", disse a declaração da ONU.

Pelo menos quatro pessoas foram mortas em novos combates que ocorreram na cidade de Debre Tabor no domingo, segundo dois médicos.

Os confrontos eclodiram cerca de uma semana depois que os militares da Etiópia entraram na cidade, disse um dos médicos. Ambos falaram sob condição de anonimato por motivos de segurança.

Um dos médicos afirmou ter visto os corpos de quatro pessoas mortas nos confrontos e muitos feridos, incluindo seu sogro, que, segundo ele, foi baleado no peito por um atirador desconhecido perto de sua casa.