Condenação de ex-premiê Khan por corrupção é suspensa no Paquistão, mas detenção é mantida

Por Asif Shahzad

ISLAMABAD (Reuters) - Um tribunal do Paquistão suspendeu nesta terça-feira a recente condenação do ex-premiê Imran Khan por acusações de corrupção, disse seu advogado Naeem Panjutha, mas a decisão não levará à sua libertação, já que um juiz ordenou sua detenção em outro caso.

O ex-ídolo do críquete, de 70 anos, tem permanecido no centro da turbulência política do país desde a sua destituição em voto de desconfiança parlamentar em abril de 2022, e suas relações com os poderosos generais paquistaneses se deteriorou gravemente ao longo do ano passado.