Coreia do Norte denuncia "chefes de gangues" dos EUA e aliados em meio a exercícios

As atividades ocorrem no momento em que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, tem pedido a modernização “radical” das armas e equipamentos das forças navais do seu país, criticando uma presença crescente de ativos estratégicos dos EUA na região.

Em um discurso para marcar o Dia da Marinha, Kim disse que os “chefes de gangues” dos EUA, Japão e Coreia do Sul anunciaram exercícios militares conjuntos regulares, informou a agência de notícias KCNA, aparentemente referindo-se à cúpula de 18 de agosto entre os aliados em Camp David, no Estado norte-americano de Maryland.

“Devido aos movimentos de confronto imprudentes dos EUA e de outras forças hostis, as águas ao redor da Península Coreana foram reduzidas ao maior ponto de concentração de equipamento de guerra do mundo, as águas mais instáveis ​​com o perigo de uma guerra nuclear”, disse Kim, citado pela KCNA.

Na primeira reunião conjunta entre os líderes de EUA, Coreia do Sul e Japão, os três concordaram em aprofundar a cooperação militar e econômica à medida que procuram projetar unidade face ao poder crescente da China e às ameaças nucleares da Coreia do Norte.

O Japão disse que o compartilhamento de informações sobre mísseis balísticos fazia parte dos exercícios desta terça-feira.

“Os exercícios facilitarão fortemente a cooperação trilateral e demonstrarão o compromisso do Japão, dos Estados Unidos e da República da Coreia em proteger uma ordem internacional livre e aberta baseada no Estado de direito”, afirmou o Ministério da Defesa do Japão em um comunicado.