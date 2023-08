Demanda da China por aço é declinante, mas menos do que alguns dados mostram, diz VP da Vale

No curto prazo pós-pandemia, o mercado talvez tenha esperado que a China passasse por um boom econômico, o que não aconteceu, pontuou o executivo, destacando que a economia do país asiático pode estar caminhando mais estável do que o mercado esperava, mas que está ainda firme.

"Há muita volatilidade porque ninguém sabe o que o governo central vai tomar de decisão (sobre estímulos). A gente tem que esperar um pouco, mas a China está lá, viva, resiliente, economicamente resiliente e segue firme", declarou.

Embora a Vale esteja diversificando, com apostas no setor de metais básicos e produtos de minério de ferro com maior valor agregado, a companhia ainda é fortemente dependente de vendas para os chineses, que levaram 190,107 milhões de toneladas de minério de ferro e de pelotas da empresa em 2022, ou cerca de 63% das vendas totais desses produtos da gigante mineradora, segundo dados da companhia.

O executivo citou também que a alta dos preços da commodity nas últimas semanas se deu porque houve sinais positivos com redução de taxas de juros e negociação de dívidas de cidades menores com o governo central da China.

"Foram duas ações muito boas, mas precisa de mais", frisou Spinelli.

"Otimistas cuidadosos, é o que somos. Existe uma estabilização da economia em um patamar muito alto e com algum ajuste sim, vai declinar (o crescimento) isso moderadamente nos próximos cinco, dez anos, mas de maneira que já está prevista", disse Spinelli.