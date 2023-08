Diretor do ONS diz que não há como culpar fontes de energia ou agentes por apagão

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, disse que não há como atribuir culpa pelo apagão ocorrido no Brasil neste mês a fontes de geração de energia ou a agentes do setor elétrico.

Em reunião na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, Ciocchi afirmou ainda que não houve "falha de informações" prestadas por agentes sobre o desempenho técnico de equipamentos que teriam contribuído para o apagão.