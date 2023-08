Em greve geral, ANM atrasa repasses de mais de R$1 bi a municípios, diz associação

O governo apresentou a proposta de pagar o valor parcelado para a equiparação salarial com as demais agências em três anos, o que foi rechaçado pela categoria, que tem apontado que há recurso previsto no orçamento de 2023 para garantir a estruturação da ANM ainda neste ano.

Em fevereiro deste ano, o MGI autorizou a nomeação de 40 candidatos aprovados no último concurso público, com qualificação em segurança de barragem, cumprindo o que foi determinado em acordo fechado na Justiça entre Ministério Público de Minas Gerais, a União e a ANM, após os grandes desastres com as estruturas no país.

Em junho, a ministra do MGI, Esther Dweck, anunciou o provimento adicional de 24 vagas na ANM, que faltavam para zerar o concurso que está em andamento, e prevê a autorização de um novo concurso público para o segundo semestre de 2023, segundo a pasta.

"O MGI considera, além da necessidade de força de trabalho, as prioridades de governo e as condições orçamentárias. Estamos trabalhando para recuperar a capacidade de atuação do governo para a execução de políticas públicas e a realização de entregas", disse o ministério na nota.

O MGI afirmou ainda que está acompanhando de perto a situação da ANM, assim como a de outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que demandam a recomposição dos quadros de pessoal.