EXCLUSIVO-Rússia não investigará acidente de avião de Prigozhin sob regras internacionais, diz Cenipa

Ele morreu dois meses depois de encenar um breve motim contra o establishment de defesa russo que representou o maior desafio ao governo do presidente Vladimir Putin desde que ele ascendeu ao poder em 1999.

"O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informa que a Interstate Aviation Committee - Commission on Accident Investigation (IAC), agência russa, comunicou nesta terça-feira (29/08) que, no momento, não será aberta uma investigação segundo os preceitos do Anexo 13 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional, da qual o Brasil é signatário."

Com o objetivo de melhorar a segurança da aviação, o Cenipa disse que se juntaria a uma investigação liderada pela Rússia se fosse convidado e a investigação fosse realizada sob regras internacionais.

A autoridade de aviação da Rússia não era obrigada a dizer sim ao Cenipa, mas alguns ex-investigadores disseram que deveria, já que os EUA e outros governos ocidentais suspeitam que o Kremlin esteja por trás da queda do Embraer Legacy 600, que tem um bom histórico de segurança, em 23 de agosto.

O Kremlin nega qualquer envolvimento. Prigozhin criticou publicamente a condução de Moscou em sua invasão da Ucrânia. Os mercenários do Wagner travaram batalhas no país ao lado da Rússia.

De acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), uma agência da ONU com sede em Montreal, o voo de Moscou com destino a São Petersburgo era doméstico, pelo que não está sujeito às regras internacionais conhecidas em toda a indústria pelo seu nome legal "Anexo 13".