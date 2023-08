Governo Biden limita proteções hídricas após decisão da Suprema Corte dos EUA

Por Timothy Gardner

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, enfraqueceu nesta terça-feira uma regra que regula a poluição de cursos de água para se conformar com uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que limitou o alcance regulatório da Agência de Proteção Ambiental do país (EPA).

O tribunal decidiu em maio, de forma unânime, anular a decisão de um tribunal inferior contra um casal em Idaho, Chantell e Michael Sackett, que havia mantido a determinação da EPA de que a sua propriedade perto de um lago continha zonas úmidas protegidas pela Lei da Água Limpa de 1972.