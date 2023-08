Guatemala ratifica resultado da votação presidencial em meio a nova tentativa de barrar vencedor

As autoridades do tribunal eleitoral declararam Arévalo vencedor em uma coletiva de imprensa e, em seguida, enfrentaram perguntas sobre um documento do registro de cidadãos publicado na mídia que ordenava a suspensão temporária do registro legal do Semilla.

Em uma entrevista coletiva no final da segunda-feira, Arévalo disse que a suspensão era ilegal e que o partido apresentaria uma apelação às 7h da manhã do dia seguinte.

"O Movimento Semilla não desistirá", afirmou ele, denunciando o que chamou de um processo de perseguição política contra o partido e sua candidatura. Ele acrescentou que o registro o notificou sobre a suspensão pouco antes da ratificação oficial.

Arévalo disse que esperava uma ligação do atual presidente Alejandro Giammattei para coordenar a transição e assumir a Presidência ao lado de sua vice Karin Herrera em 14 de janeiro de 2024.

"Esses são os resultados oficiais, e é isso que conta na Guatemala", declarou o magistrado do tribunal Gabriel Aguilera.

A presidente do tribunal, Irma Palencia, disse que o registro de cidadãos é uma autoridade inferior e destacou que Arévalo é oficialmente o vencedor.