Idalia ganha força de furacão e deverá se fortalecer antes da chegada à Flórida

As últimas projeções do NHC mostraram que o centro de Idalia provavelmente cruzará a costa da Flórida em algum lugar na região de Big Bend.

O furacão estava ganhando força e a incerteza do seu percurso à medida que se dirigia para norte sobre as águas quentes do Golfo do México colocou cerca de 14 milhões de residentes da Flórida sob alertas de furacão e tempestade tropical.

As autoridades disseram que a principal ameaça de Idalia à vida humana resultava do aumento das paredes de água do mar que seriam empurradas para o interior por ventos fortes, inundando áreas costeiras baixas.

Alertas de tempestade foram publicados em centenas de quilômetros de costa, desde a área de Sarasota, no norte, passando por Tampa e estendendo-se até o paraíso de pesca esportiva de Indian Pass, no extremo oeste da Baía de Apalachicola.

“Apertem os cintos", disse o governador da Flórida, Ron DeSantis, em entrevista coletiva na segunda-feira.

Idalia deve atingir força de categoria 3 – classificada como um grande furacão – na escala de vento Saffir-Simpson de cinco níveis quando chegar à Flórida na quarta-feira, disse o NHC.