Índia apresenta forte protesto à China por mapa que reivindica territórios disputados

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia disse nesta terça-feira que apresentou um forte protesto à China por causa de um novo mapa chinês que reivindica territórios disputados, o mais recente ocorrido nos laços tensos entre os gigantes asiáticos.

O protesto indiano se seguiu a relatos na imprensa do país de que Pequim havia divulgado um "mapa padrão" oficial mostrando o Estado indiano de Arunachal Pradesh e o planalto de Aksai Chin como seu território oficial.

A China afirma que Arunachal Pradesh, no leste do Himalaia, faz parte do sul do Tibete e divulgou em abril um mapa renomeando 11 lugares no Estado como sendo "Zangnan", ou sul do Tibete em chinês.