Japão pode levar China à OMC por vetar importação de frutos do mar após lançamento de água de Fukushima

TÓQUIO (Reuters) - O Japão ameaçou levar a China à Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta terça-feira para buscar a reversão da proibição imposta por Pequim a todas as suas importações de frutos do mar após a liberação de água radioativa tratada da usina nuclear de Fukushima Daiichi.

O ministro das Relações Exteriores, Yoshimasa Hayashi, disse aos repórteres que o Japão tomará "as medidas necessárias (sobre a proibição de produtos aquáticos da China) sob várias rotas, incluindo a estrutura da OMC".

Apresentar uma queixa à OMC pode tornar-se uma opção se protestar contra a China através de rotas diplomáticas for ineficaz, disse separadamente a ministra da Segurança Econômica, Sanae Takaichi.