Lula anuncia Ministério da Pequena e Média Empresa em movimento visto com ressalvas por centrão e aliados

"Nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade", disse o presidente.

O anúncio da criação de um novo ministério vem em um momento em que Lula busca atrair forças políticas do chamado centrão para seu governo, em um esforço para ampliar sua base de apoio no Congresso Nacional.

Lula tem afirmado que deve fazer em breve mudanças no primeiro escalão do governo, e o PP, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), e o Republicanos devem indicar nomes para ministério. Os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) têm sido apontados como possíveis ministeriáveis.

SEM EMPOLGAÇÃO

O anúncio do novo ministério, entretanto, não foi bem recebido por lideranças políticas.

O grupo ligado a Lira e integrantes do centrão já disseram que não estão dispostos a assumir a nova pasta, disse uma fonte ligada a Lira. O PP espera um ministério com maior peso político e tem mirado no Ministério do Desenvolvimento Social, que atualmente é ocupado pelo petista Wellington Dias.