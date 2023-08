Milei precisará de tempo para acabar com peso argentino se vencer eleição, diz assessor

Ele acrescentou, no entanto, que os eleitores de Milei, um autodenominado libertário e outsider político que fez seu nome como comentarista de televisão, deverão ser realistas quanto ao fato de que suas propostas levariam tempo.

"É preciso entender que as propostas do governo não acontecem por mágica", disse Marra à Reuters em uma entrevista no escritório de sua empresa de investimentos Bull Market Brokers, em Buenos Aires, acrescentando que quem quer que vença a eleição de 22 de outubro -- ou, mais provavelmente, o segundo turno em novembro -- enfrentará "meses difíceis" pela frente.

Marra disse que a dolarização poderá levar de nove meses a dois anos para se tornar realidade, mas se negou a dar um prazo para o fim dos impostos sobre as exportações de grãos, principal motor econômico do país, embora tenha dito que fazer isso é "nosso objetivo".

"Acreditamos que é preciso tirar o pé de cima do setor agrícola", disse ele, citando "ineficiências decorrentes da criação de impostos diretos e indiretos" sobre o setor. Ele citou o modelo de mercado mais livre do Chile como inspiração.

Como é improvável que Milei tenha maioria no Congresso, mesmo que ganhe a Presidência, Marra disse que o objetivo será "plantar a semente" para uma recuperação econômica de longo prazo, acrescentando que o partido procuraria maneiras de contornar qualquer resistência do Congresso.

Isso poderá incluir plebiscitos ou decretos executivos, disse ele. "Todas as alternativas previstas na lei e na Constituição nacional, nós as usaremos."