Novo chefe ambiental da UE promete não enfraquecer ambições climáticas

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia não irá diluir seus esforços para combater as mudanças climáticas, mas precisa se comunicar melhor com os setores preocupados com o custo das políticas de redução de CO2, disse o novo chefe de política verde da Comissão Europeia nesta terça-feira.

A UE tem enfrentado resistência às políticas ambientais neste ano por parte de alguns países membros e parlamentares da UE nos últimos meses. A Polônia está processando Bruxelas por conta de políticas climáticas que, segundo Varsóvia, agravariam a desigualdade social, enquanto parlamentares de centro-direita da UE têm encampado uma campanha para acabar com uma lei europeia para proteger a natureza.