Papa não pretendia glorificar imperialismo em comentário sobre czares russos, diz Vaticano

Os dois monarcas, ambos referidos como “grandes” pelos historiadores, expandiram a Rússia para um enorme império nos séculos 17 e 18, incluindo a conquista de partes da Ucrânia. O presidente Vladimir Putin invoca os seus legados para justificar a invasão e anexação de território ucraniano no ano passado.

“O papa pretendia encorajar os jovens a preservar e promover tudo o que há de positivo na grande herança cultural e espiritual russa, e certamente não exaltar a lógica imperialista e as personalidades governamentais, (que ele) mencionou para indicar alguns períodos históricos de referência”, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, em um comunicado.

Francisco tinha afirmado: “Vocês são herdeiros da grande Rússia – a grande Rússia dos santos, dos reis, a grande Rússia de Pedro o Grande, de Catarina 2ª, o grande império russo, culto, tanta cultura, tanta humanidade. Vocês são os herdeiros da grande mãe Rússia. Vão em frente."

Kiev classificou os comentários como "profundamente lamentáveis".

“É precisamente com esta propaganda imperialista, os ‘laços espirituais’ e a ‘necessidade’ de salvar a ‘grande Mãe Rússia’ que o Kremlin justifica o assassinato de milhares de ucranianos e a destruição de cidades e aldeias ucranianas”, disse Oleg Nikolenko, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, no Facebook.

O ex-presidente da Estônia Toomas Hendrik Ilves, cujo país foi conquistado pela Rússia sob Pedro 1º, classificou as falas do papa como "verdadeiramente revoltantes", numa publicação no X, anteriormente conhecido como Twitter.