Prefeito republicano de Miami, Francis Suarez, suspende campanha presidencial

Suarez, de 45 anos, entrou na disputa em junho. Ele descreveu a sua visão para uma campanha jovem, otimista e intercultural numa entrevista à Reuters.

Cidadão cubano-americano que procurou criar um boom econômico impulsionado pela tecnologia em Miami, Suarez foi o único candidato hispânico no campo republicano e o terceiro candidato da Flórida, juntando-se ao ex-presidente Donald Trump e ao governador do Estado, Ron DeSantis.

"Continuarei amplificando as vozes da comunidade hispânica -- o grupo eleitoral que mais cresce no nosso país", disse Suarez na publicação online em que anunciou a suspensão da sua campanha.

Na publicação, o republicano também criticou a administração do presidente norte-americano, Joe Biden, um democrata, em questões como inflação e criminalidade.

Suarez sempre foi uma aposta improvável em uma corrida que tem sido dominada por Trump. A maioria das pesquisas de opinião mostra DeSantis em um distante segundo lugar, com Suarez posicionado perto do final do grupo de candidatos.