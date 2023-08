Prigozhin recebe funeral privado na Rússia, diz serviço de imprensa

De acordo com o Kremlin, Putin não compareceu ao funeral do chefe do Grupo Wagner.

O jato particular Embraer Legacy 600 no qual Prigozhin viajava de Moscou para São Petersburgo caiu na região de Tver, ao norte de Moscou, matando todas as 10 pessoas a bordo, incluindo dois outros líderes importantes de Wagner e quatro homens que seriam guarda-costas de Prigozhin.

Ainda não está claro o que causou a queda do avião, mas moradores próximos ao local disseram à Reuters que ouviram um estrondo e depois viram o jato cair no chão.

No dia seguinte ao acidente, Putin enviou condolências às famílias dos mortos e disse que conhecia Prigozhin há muito tempo, desde os anos caóticos do início da década de 1990.

“Ele era um homem com um destino difícil e cometeu erros graves na vida”, disse Putin, ao descrevê-lo como um empresário talentoso.

O Kremlin rejeitou como uma "mentira absoluta" a sugestão de alguns políticos e analistas ocidentais -- para a qual não forneceram provas -- de que Putin ordenou a morte de Prigozhin em vingança pelo motim.