Reino Unido adia para 2024 verificações de produtos importados da UE

O governo havia dito em abril que exigiria certificações sanitárias para alguns produtos de origem animal, plantas e alimentos e rações vindos da Europa a partir de 31 de outubro.

“Após ouvir as opiniões da indústria, o governo concordou com um adiamento de três meses para a introdução dos controles sanitários e fitossanitários restantes, bem como controles aduaneiros completos para produtos não qualificados da Irlanda do Norte”, afirmou em um comunicado.

Outros requisitos, como verificações físicas e declarações de segurança, deverão ser introduzidos em etapas ao longo de 2024. A data para alguns deles, como verificações de plantas e produtos de origem animal de médio risco, também será adiada por três meses para dar às empresas tempo para se prepararem, disse o governo.

O novo modelo operacional Border Target, publicado pelo governo nesta terça-feira, fará um uso mais inteligente de dados e tecnologia e eliminará a duplicação, reduzindo o volume de dados e papelada exigidos das empresas na importação de mercadorias.

Com essas mudanças, as empresas economizarão cerca de 520 milhões de libras (655 milhões de dólares) por ano em comparação com o modelo de importação original que deveria ser introduzido em 2022, afirmou o governo.