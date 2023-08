Secretária de Comércio diz que EUA querem trabalhar com China

“Existem outras áreas de preocupação global, como as mudanças climáticas, a inteligência artificial, a crise do fentanil, nas quais queremos trabalhar com vocês como duas potências globais para fazer o que é certo para toda a humanidade”, disse Raimondo na reunião no Grande Salão do Povo.

Li afirmou que relações econômicas sólidas e cooperação comercial seriam benéficas não só para os seus países, mas também para todo o mundo - um ponto também levantado esta semana por outros representantes ​​chineses e por Raimondo.

Os Estados Unidos e a China eram os maiores parceiros comerciais um do outro, mas Washington agora negocia mais com os vizinhos Canadá e México, enquanto Pequim negocia mais com o Sudeste Asiático.

Mais cedo nesta terça-feira, Raimondo disse ao chefe da economia da China, He Lifeng, que os EUA não buscam desligar-se de sua rival.

“Embora nunca vamos comprometer a proteção da nossa segurança nacional, quero deixar claro que nunca procuraremos dissociar ou reter a economia da China”, disse ela.

He Lifeng expressou na reunião as preocupações chinesas sobre temas como as tarifas dos EUA da "Seção 301", controles de exportação e restrições de investimento bidirecional, afirmou o governo chinês.