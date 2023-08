Argentina revive memórias de tempos incertos com inflação galopante

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES (Reuters) - Com a Argentina enfrentando uma inflação de três dígitos, a mais elevada em mais de três décadas e que poderá subir para perto de 200% até ao final do ano, argentinos têm relembrado memórias da hiperinflação do final da década de 1980 e de outras crises econômicas vividas pelo país.

O rápido aumento dos preços, que se acelerou este mês após o governo ter permitido uma desvalorização de quase 20% do peso, está prejudicando os consumidores, aumentando a pobreza e alimentando a ira dos eleitores antes das eleições gerais de outubro.