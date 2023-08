Austrália define data para votação histórica sobre reconhecimento de indígenas

Os australianos agora enfrentarão uma campanha de seis semanas antes de votar no referendo, em que será perguntado se apoiam a alteração da constituição para incluir a "Voz ao Parlamento", um comitê indígena para aconselhar o parlamento federal sobre questões que afetam os povos aborígines e das Ilhas do Estreito de Torres.

Qualquer alteração na constituição da Austrália exige um referendo nacional.

O país não tem nenhum tratado com seus povos indígenas, que representam cerca de 3,2% de sua população de quase 26 milhões de habitantes e estão abaixo das médias nacionais na maioria dos indicadores socioeconômicos.

Os povos aborígines e das Ilhas do Estreito de Torres não são mencionados na constituição da Austrália, apesar de habitarem a região há mais de 65 mil anos.

DEBATE DIVISIVO

O governo apostou um capital político significativo no sucesso do referendo, com os principais grupos esportivos, grandes corporações, grupos religiosos e grupos de bem-estar apoiando a campanha.