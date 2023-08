Câmara conclui votação de projeto da desoneração da folha até 2027, que volta ao Senado

COMBINADO

Mudança de última hora inserida no texto sem prévia negociação com representantes do Executivo levou o líder do governo na Casa, deputado José Guimarães (PT-CE), a manifestar publicamente sua discordância.

O ponto alterado pela relatora diz respeito ao setor de transportes. O texto da deputada prevê que empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional terão alíquota de 1% da contribuição sobre a receita bruta.

"Eu costumo prezar muito os acordos que fazemos para votar aqui as matérias, e uma coisa me causou espécie porque nós não tínhamos combinado -- atenção, líderes, nós não tínhamos combinado -- na conversa que fizemos que haveria uma mudança do ponto de vista da alíquota para o setor de transportes: uma redução de 2% para 1%. Nós não tínhamos combinado isso", declarou Guimarães no plenário.

"Eu não vou interditar a votação por conta do nosso compromisso com os municípios brasileiros. Nós vamos deixar a matéria ser votada e ir para o Senado", acrescentou.

O líder aproveitou ainda para dizer que a política de desoneração "não é benéfica para o país" e que ela terá de ser rediscutida "lá na frente".