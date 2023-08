China e Reino Unido tomam medidas iniciais para reparar laços diplomáticos

Por Laurie Chen

PEQUIM (Reuters) - A China e o Reino Unido tomaram medidas para reparar as relações nesta quarta-feira, com Pequim prometendo melhores laços se ambos demonstrarem "respeito mútuo" e Londres dizendo que deseja manter as linhas de comunicação abertas, inclusive entre os líderes dos países.

O ministro das Relações Exteriores britânico, James Cleverly, é o primeiro membro do alto escalão do governo do Reino Unido a visitar a China em cinco anos, uma viagem que ele espera que restabeleça os laços entre os dois países após anos de tensão sobre segurança, investimentos e direitos humanos.