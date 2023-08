Cinquenta anos depois do golpe, Chile busca respostas sobre seus desaparecidos

Durante a sangrenta ditadura do general Augusto Pinochet, que durou 17 anos, cerca de 40.175 pessoas foram executadas, detidas e desapareceram, ou foram torturadas como presos políticos, segundo o Ministério da Justiça, com base na investigação de diversas comissões.

Há 1.469 pessoas vítimas de desaparecimento forçado, das quais 1.092 foram detidas e desapareceram, enquanto 377 foram executadas e os seus restos mortais nunca foram devolvidos.

"Tínhamos a ilusão de que eles estavam vivos, mas com o passar dos anos percebemos que não estavam", disse à Reuters Juana Andreani, ela própria detida durante a ditadura e amiga de uma pessoa que desapareceu.

"Pelo menos eles deveriam nos contar o que aconteceu com eles, o que foi feito com eles? Essa é a pior parte destes 50 anos."

O dia 11 de setembro no Chile marcará meio século do golpe, parte de uma onda de regimes militares na região nas décadas de 1960 e 1970 que também incluiu Argentina, Brasil e Uruguai, onde as famílias também pressionaram para desenterrar informações sobre seus desaparecidos.

As buscas normalmente levaram, na melhor das hipóteses, a famílias que receberam fragmentos de ossos identificados como parentes desaparecidos. Muitos na região ainda não foram encontrados nem identificados.