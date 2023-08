Coreia do Norte lança suposto míssil balístico no mar

Os bombardeiros B-1B realizaram exercícios aéreos separados com aviões de guerra da Coreia do Sul e do Japão mais cedo nesta quarta-feira.

Os mísseis balísticos da Coreia do Norte são proibidos por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas que impuseram sanções rigorosas ao país com armas nucleares.

(Reportagem de Chang-Ran Kim em Tóquio e Josh Smith em Seul)