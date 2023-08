Coreia do Norte realiza exercício de ataque nuclear tático em protesto contra exercícios aliados

"A KPA realizou um exercício de ataque nuclear tático simulando ataques de terra arrasada nos principais centros de comando e campos de aviação operacionais dos gangsters militares da 'ROK' na noite de quarta-feira", disse o documento, referindo-se às iniciais do nome oficial da Coreia do Sul.

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance para o mar na quarta-feira, segundo as Forças Armadas da Coreia do Sul, horas depois de os EUA terem mobilizado bombardeiros B-1B para exercícios aéreos aliados.

O último lançamento ocorreu um dia antes de a Coreia do Sul e os EUA encerrarem 11 dias de exercícios militares combinados, que Pyongyang há muito denunciou como um ensaio de guerra.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, observou na terça-feira parte de um exercício que envolveu todos os oficiais comandantes e seções de Estado-maior de todo o Exército, com o objetivo de prepará-los para uma guerra total com o Sul, segundo a KCNA.

O exercício simulava repelir uma invasão repentina e, em seguida, lançar um contra-ataque para ocupar "todo o território da metade sul", disse a reportagem da agência.