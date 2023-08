Exame de sangue para doença de Parkinson é promissor em estudo inicial

“Atualmente, a doença de Parkinson é diagnosticada em grande parte com base nos sintomas, quando os pacientes já apresentam danos neurológicos significativos”, disse a principal autora do estudo, Laurie Sanders, da Escola de Medicina de Duke, em Durham, na Carolina do Norte.

O novo exame de sangue mede os danos ao DNA nas mitocôndrias, as estruturas dentro das células que geram energia para as funções celulares. Sabe-se que os danos no DNA mitocondrial estão associados à doença de Parkinson.

O teste mostrou maiores danos nas células sanguíneas de pacientes com Parkinson em comparação com pessoas sem a doença, relataram pesquisadores na publicação Science Translational Medicine.

Também foram encontrados danos elevados no DNA de pessoas com uma mutação genética chamada LRRK2, que aumenta o risco de doença de Parkinson, mesmo na ausência de sintomas, disseram os pesquisadores.

(Reportagem de Nancy Lapid)