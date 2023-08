EXCLUSIVO-Militares dos EUA negociam desenvolver porto nas Filipinas perto de Taiwan

Uma delas, um oficial militar sênior, afirmou que as Forças Armadas filipinas estavam interessadas no radar e em melhorar as capacidades de monitoramento na área.

Cayco confirmou a visita, dizendo que eles vieram "uma vez para avaliar" o porto alternativo proposto.

A medida ocorre no momento em que Washington busca estreitar os laços com as nações asiáticas para combater a China na região da Ásia-Pacífico, incluindo as Filipinas, sua ex-colônia e aliada de tratado.

O presidente anterior, Rodrigo Duterte, ameaçou desfazer a aliança EUA-Filipinas e realinhar o país com Pequim, mas as relações entre a China e as Filipinas tornaram-se tensas sob o atual presidente, Ferdinand Marcos Jr.

Marcos buscou laços mais estreitos com Washington, concedendo-lhe acesso a mais quatro bases militares, incluindo várias perto de Taiwan, embora não em Batanes, e anunciou patrulhas conjuntas no Mar do Sul da China.

Marcos disse que as bases do acordo reforçado de cooperação em defesa (EDCA) poderiam ser úteis se a China atacasse Taiwan.