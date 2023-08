Furacão Idalia atinge costa da Flórida com força "extremamente perigosa"

A costa do Golfo da Flórida, o sudeste da Geórgia e as partes orientais da Carolina do Norte e do Sul podem enfrentar de 10 a 20 cm de chuva até quinta-feira, com áreas isoladas registrando até 30 cm de chuva, alertou o centro de furacões.

Autoridades disseram que a característica mais perigosa da tempestade seria uma poderosa onda impulsionada pelo vento, que deverá inundar ilhas-barreira e outras áreas baixas ao longo da costa.

Na Casa Branca, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse na terça-feira que ele e o governador da Flórida Ron DeSantis, que está buscando a indicação republicana para desafiar Biden na eleição presidencial de 2024, estavam "em contato constante" sobre os preparativos para a tempestade.

Este é o quarto grande furacão a atingir a Flórida nos últimos sete anos, depois de Irma em 2017, Michael em 2018 e Ian, que atingiu o pico da categoria 5, em setembro passado.

Mais de 40 distritos escolares na Flórida cancelaram as aulas, disse DeSantis, e o Aeroporto Internacional de Tampa suspendeu as operações comerciais na terça-feira.

Cerca de 5.500 membros da Guarda Nacional foram mobilizados, enquanto 30.000 a 40.000 trabalhadores do setor elétrico estavam de prontidão. O Estado reservou 1,1 milhão de galões de gasolina para atender às interrupções no fornecimento de combustível, segundo o governador.