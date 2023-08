Furacão Idalia chega à Geórgia depois de causar estragos na Flórida

No início da tarde de quarta-feira, o olho do Idalia havia deixado a Flórida, disse DeSantis. Ele acrescentou que partes do Estado, especialmente no norte, ainda estavam sendo atingidas por tempestades.

A costa do Golfo da Flórida, a região sudeste da Geórgia e as partes orientais da Carolina do Norte e do Sul podem enfrentar de 100 a 200 milímetros de chuva até quinta-feira, com áreas isoladas registrando até 300 mm de chuva, alertou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

As autoridades da Geórgia monitoravam o sistema à medida em que o Idalia entrava no Estado.

"Espero que esteja fora do Estado às 20h desta noite, talvez às 22h, e então poderemos começar a avaliar aqueles que foram atingidos primeiro”, disse o diretor da Agência de Gerenciamento de Emergências do Estado, James C. Stallings, em um briefing nesta quarta-feira.

A característica mais perigosa da tempestade é uma poderosa ressaca de ondas impulsionadas pelo vento, que deverá inundar áreas baixas, disseram as autoridades.

No meio da manhã, uma estação de monitoramento da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional em Steinhatchee, 32 quilômetros ao sul de Keaton Beach, mostrou águas atingindo 2,5 metros, bem acima do nível de inundação de 1,80 metro. Estações na área mais densamente povoada de Tampa mostraram “pequenas inundações” às 10h.