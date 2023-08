Giuliani é responsabilizado por difamar funcionárias eleitorais da Geórgia

Howell constatou que Giuliani se recusou a cumprir um processo de produção de registros, conhecido como "discovery", e rejeitou o argumento do advogado e ex-prefeito de Nova York de que as funcionárias eleitorais usaram o processo para assediá-lo.

"Vestir um manto de vitimização pode funcionar bem em um palco público para certas audiências, mas em um tribunal de justiça esse desempenho serviu apenas para subverter o processo normal de 'discovery' em um caso de difamação simples", escreveu Howell em sua decisão.

Giuliani argumentou nos autos do processo que havia tentado entregar os registros, mas enfrentou vários obstáculos, incluindo a apreensão de seu telefone por agentes federais em 2021.

Ted Goodman, conselheiro político de Giuliani, chamou a decisão de "exemplo primordial da instrumentalização do sistema judiciário, em que o processo é a punição".

Giuliani também está enfrentando acusações criminais no condado de Fulton, na Geórgia, por supostamente ter ajudado o esforço do então presidente republicano Trump para reverter sua derrota eleitoral no Estado, inclusive fazendo afirmações falsas sobre Moss e Freeman.

A ordem da juíza significa que Giuliani terá que pagar indenização por espalhar falsas alegações de que Moss e Freeman processaram e contaram secretamente lotes de cédulas ilegais em uma arena da Geórgia usada para apuração de votos após as eleições de 2020. A dupla disse que recebeu ameaças de morte e assédio depois que Giuliani as identificou pelo nome e as comparou a traficantes de drogas.