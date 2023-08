Governo propõe 5ª-feira fim de juros sobre capital próprio em plano para aumentar receita de 2024, dizem fontes

De acordo com as fontes, a expectativa da pasta é que o fim do mecanismo de JCP gere uma arrecadação de 10 bilhões de reais em 2024. A MP das subvenções, por sua vez, tem impacto estimado em aproximadamente 37 bilhões de reais no mesmo período.

Outros governos tentaram, em vão, eliminar o pagamento de juros sobre capital próprio. Ao optar por esta forma de remuneração em vez da distribuição de dividendos, as empresas podem deduzir o valor distribuído do seu lucro tributável.

Com relação às subvenções, a Fazenda quer disciplinar decisão do STJ. A corte definiu em abril que o governo federal pode cobrar Imposto de Renda das empresas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre benefícios fiscais concedidos por Estados, desde que não sejam classificados como créditos presumidos e que atendam a requisitos legais.

As iniciativas serão propostas no mesmo dia em que o governo enviará ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024, que, segundo os ministros da área econômica, vai prever uma meta de déficit primário zero.