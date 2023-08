Inglaterra acelera programas de vacinação devido à nova variante da Covid

"À medida que nossos cientistas, líderes mundiais, reúnem mais informações sobre a variante BA.2.86, faz sentido antecipar o programa de vacinação", disse a ministra da saúde, Maria Caulfield, em comunicado.

A variante foi detectada pela primeira vez no Reino Unido em 18 de agosto, e as vacinações começarão em 11 de setembro. Os residentes de casas de repouso e as pessoas com maior risco receberão as vacinas primeiro.

No momento, ela não é classificada como uma "variante preocupante" no Reino Unido, e o Ministério da Saúde disse que não houve alteração nas recomendações de saúde pública mais amplas.

A variante foi detectada pela primeira vez na Dinamarca em 24 de julho, depois que o vírus que infectava um paciente com risco de ficar gravemente doente foi sequenciado. Desde então, ela foi detectada em outros pacientes sintomáticos, em exames de rotina em aeroportos e em amostras de águas residuais em alguns países.

A Inglaterra está sem restrições ao coronavírus desde fevereiro de 2022, e a diretora executiva da UK Health Security Agency, Jenny Harries, disse que novas variantes são esperadas como resultado da convivência com a Covid-19.

"Há poucas informações disponíveis no momento sobre a BA.2.86, portanto, é difícil estimar o impacto potencial dessa variante específica", disse Harries no comunicado.