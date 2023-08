Militares anunciam golpe no Gabão e colocam presidente em prisão domiciliar

Bongo, 64 anos, foi visto pela última vez em público votando no sábado. Ele havia aparecido em público antes da eleição com uma aparência mais saudável do que nas raras e frágeis aparições anteriores na televisão após seu derrame em 2019.

A primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, disse que seu país, ex-governante colonial do Gabão, estava acompanhando a situação de perto.

O golpe cria mais incertezas para a presença da França na região. O país tem cerca de 350 soldados estacionados no Gabão. As forças francesas foram expulsas do Mali e de Burkina Faso após golpes de Estado nesses países, em meio a uma onda de sentimento antifrancês, e os líderes golpistas do Níger também revogaram acordos militares com a França.

O Ministério das Relações Exteriores da China pediu que a situação no Gabão fosse resolvida pacificamente e disse que a segurança pessoal de Bongo, que visitou a China em abril, deve ser garantida.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também disse que estava preocupado com a situação e esperava que a situação se estabilizasse.

REGIÃO RESTRITA