Papa denuncia "terrível guerra mundial" contra meio ambiente e anuncia novo documento

Francisco disse no mês passado que tais eventos demonstravam a necessidade de ações mais urgentes para combater as mudanças climáticas e apelou aos líderes mundiais para que "façam algo mais concreto para limitar as emissões poluentes".

Ele disse que o novo documento seria uma Exortação Apostólica, outra forma de redação papal.

Depois que a Laudato Si foi publicada, alguns católicos conservadores aliados a movimentos políticos conservadores e interesses corporativos, especialmente nos Estados Unidos, criticaram ferozmente o papa por apoiar a opinião da maioria dos cientistas que afirmam que o aquecimento global se deve, pelo menos em parte, à atividade humana.