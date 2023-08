Plano de Biden garantiria pagamento de horas extras para 3,6 milhões de trabalhadores

Por Daniel Wiessner

(Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu nesta quarta-feira estender o pagamento obrigatório de horas extras a 3,6 milhões de trabalhadores assalariados, indo ainda mais longe do que uma regra do período do ex-presidente Barack Obama, que foi derrubada em um tribunal.

O Departamento do Trabalho divulgou uma proposta de regra que exigirá que os empregadores paguem recompensas por horas extras aos trabalhadores que ganham um salário inferior a 1.059 dólares por semana, ou cerca de 55.000 dólares por ano.