Polícia nigeriana faz operação contra suposto casamento gay e prende 67 pessoas

YENAGOA (Reuters) - A polícia nigeriana invadiu um suposto casamento gay, que é ilegal no país, na cidade de Warri, no Estado do Delta, e prendeu 67 pessoas, disseram autoridades em um comunicado, após uma denúncia de uma pessoa que sabia do evento.

A denúncia sobre a cerimônia ocorreu durante interrogatório policial em 27 de agosto de um travesti do sexo masculino, que estava vestido como mulher, disse o porta-voz da polícia do Delta, Edafe Bright, em comunicado na noite de terça-feira. O comunicado não informou quando a operação ocorreu.

Bright disse que os presos serão acusados em breve no tribunal.