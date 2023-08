PPA retoma planejamento de futuro e papel da sociedade em decisões do Brasil, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o novo Plano Plurianual (PPA), que delimita as diretrizes orçamentárias do país para os próximos quatro anos, devolve ao Brasil a capacidade de traçar seu futuro e recupera o papel fundamental da sociedade em decisões estratégicas do país.

Em discurso na cerimônia de anúncio do PPA 2024-27, no Palácio do Planalto, Lula ainda afirmou que os Estados Unidos e outros países podem aprender como o Brasil fez o plano, que ele classificou como "bem trabalhado" e com "qualidade de participação popular".