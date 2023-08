Presidente detido do Gabão faz apelo a aliados estrangeiros por ajuda

"Eu (quero) enviar uma mensagem a todos os amigos que temos em todo o mundo para dizer a eles que façam barulho."

Bongo estava bem vestido e não mostrava sinais externos de maus-tratos. Ele falou com calma, fazendo pausas ocasionais, como se procurasse as palavras certas para transmitir a urgência de sua mensagem.

Oficiais militares anunciaram mais cedo na TV nacional que as Forças Armadas tinham assumido o controle do país, e colocado Bongo em prisão domiciliar. Seu filho, Noureddin Bongo Valentin, e outros também foram presos, disseram os militares.

Se for bem-sucedido, o golpe no Gabão será o oitavo nas regiões ocidental e central da África desde 2020, e acabará com o período de 56 anos da família Bongo no poder. O golpe acontece após as disputadas eleições de sábado, cujos resultados, incluindo a vitória anunciada de Bongo, foram anulados pelos militares.

(Reportagem de Edward McAllister)