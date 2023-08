Reino Unido promete que falha no controle de tráfego aéreo não acontecerá novamente

Martin Rolfe, presidente-executivo da Nats, disse que o problema técnico foi causado por um plano de voo que "não era suficientemente padronizado". Ele disse que o problema foi corrigido.

A Nats apresentará um relatório sobre o que deu errado ao ministro dos Transportes na próxima semana, disse Rolfe.

O custo para as companhias aéreas será substancial, disse Willie Walsh, ex-diretor executivo da British Airways, que agora dirige a Iata, órgão global de companhias aéreas.

"Imagino que, em nível de setor, estamos chegando perto de 100 milhões de libras (126 milhões de dólares) de custos adicionais que as companhias aéreas tiveram como resultado", disse Walsh à rádio BBC, acrescentando que as autoridades precisam analisar quem arcará com esse custo.

"É muito injusto porque o sistema de controle de tráfego aéreo, que estava no centro da falha, não paga um único centavo", acrescentou.

De acordo com as regras atuais, os passageiros podem solicitar às companhias aéreas o reembolso dos custos de acomodações reservadas em decorrência do cancelamento de um voo, mas não terão direito à indenização se a interrupção for causada por "circunstâncias extraordinárias".