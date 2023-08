Secretária de Comércio dos EUA deixa China com tom otimista após críticas

Raimondo disse que há um forte apetite entre as empresas norte-americanas para fazer o relacionamento funcionar e que, embora algumas ações do governo chinês tenham sido positivas, a situação precisa corresponder à retórica.

“Há negócios que podemos fazer e há negócios a serem feitos”, afirmou ela. "As empresas dos EUA querem fazer negócios aqui, mas precisam de um ambiente regulatório previsível".

A secretária de Comércio é a mais recente autoridade do governo do presidente Joe Biden a visitar a China em uma tentativa de fortalecer as comunicações, especialmente nas áreas econômica e de defesa, em meio à preocupação de que o atrito entre as duas superpotências possa sair do controle.

Raimondo insiste que os EUA não querem se dissociar da China.

Mas na terça-feira ela disse aos repórteres, em um trem de alta velocidade de Pequim para Xangai, que empresas norte-americanas reclamaram que a China se tornou "nada investível", apontando multas, ataques e outras ações que tornaram arriscado fazer negócios na segunda maior economia do mundo.

O comentário dela sobre as dificuldades que as empresas norte-americanas enfrentam lançou uma luz dura sobre os fluxos comerciais e de investimento entre os rivais geopolíticos.